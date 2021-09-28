Депутати "Євросолідарності" подали заяви в НАБУ, ДБР та ОГ через процедуру прийняття закону про олігархів

Народні депутати з фракції «Європейська Солідарність» подали до НАБУ, ДБР та Офісу Генпрокурора заяви про "злочини депутатів монобільшості", передбачені 351 та 364 статтями Кримінального Кодексу України, скоєні підчас голосування за антиолігархічний законопроєкт. Про це журналістам повідомив співголова «Європейської Солідарності» Артур Герасимов. За його словами, зокрема, йдеться про відповідальність першого віце-спікера Руслана Стефанчука та представника президента у КСУ Федора Веніславського.

«Минулого тижня в стінах парламенту «зеленою владою» було не просто грубо порушено закон, а було вчинено кримінальні дії. Як ви знаєте, це почалося ще з засідання комітету, який розглядав законопроєкт про так звану «деолігархізацію». Ці порушення були продовжені і під час засідання», – пояснив Герасимов.

«Сьогодні фракція «Європейська Солідарність» подає заяви до Національного антикорупційного бюро, Офісу Генерального Прокурора, Державного бюро розслідувань щодо вчинення кримінальних злочинів тими, хто безпосередньо керував і організовував дії виконавців минулого тижня в парламенті», – повідомив Артур Герасимов.

Зокрема, йдеться про перешкоджання діяльності народного депутата, перевищення повноважень посадовими особами (першим віце-спікером, представником президента в парламенті).

Під заявою підписалися 13 депутатів від "ЄС".