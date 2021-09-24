Голова Венеціанської комісії попросив Зеленського надати текст ухваленого закону про олігархів

Це необхідно для розгляду та підготовки відповідного висновку.

За ініціативою голови Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) Джанні Букіккіо відбулася його телефонна розмова з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Джанні Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній Раді відповідного закону та попросив надати комісії проголосований текст документу в редакції, підписаній президентом, для розгляду та підготовки відповідного висновку.

"Треба діяти швидко й рішуче, оскільки народ України чекав на ці зміни 30 років", - зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили проекти законів України, які перебувають на розгляді Верховної Ради та спрямовані на вдосконалення конституційної процедури, порядку призначення суддів Конституційного Суду, а також стосовно відбору суддів до КСУ.

Окремо співрозмовники обговорили перебіг формування Етичної ради, яка перевірятиме на доброчесність кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про олігархів 25 вересня.

Голосування за законопроєкт відбулося за відсутності спікера Дмитра Разумкова, який попав на лікарняний з коронавірусом. Голова Верховної Ради кілька днів тому направив цей законопроєкт на розгляд Венеційської комісії і казав, що розгляд проєкту в парламенті на цьому тижні малоймовірний.

Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.