Закон про олігархів передадуть на підпис, - Веніславський

"Ми детально проаналізували вчорашнє голосування і прийшли до висновку, що все добре".

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що закон про олігархів передадуть на підпис і не будуть переголосовувати жодну з його статтей.

Про це він розповів РБК-Україна.

За його словами, взаємовиключних поправок до цього документу проголосовано не було.

Вранці народні депутати виявили, що проголосована версія закону містить три взаємовиключні поправки під номерами 396, 398, 406.

Вони стосуються того, який орган має визначати олігархів. Зокрема, одна з цих поправок авторства спікера Дмитра Разумкова пропонувала, що визначати олігархів має не РНБО, як це було в запропонованій профільним комітетом редакції, а спецкомісія при НАЗК. Однак, за словами Веніславського, депутатів "ввели в оману працівники апарату ВР".

"Нас ввели в оману працівники апарату ВР. Ми детально проаналізували вчорашнє голосування і прийшли до висновку, що все добре. Було проголосовано лише пропозиції комітету. Жодна інша правка на голосування не ставилася, а отже, відповідно до Регламенту, не може вважатися такою, що була прийнята. Тобто жодних взаємовиключних правок проголосовано не було", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, законопроєкт №5599 23 вересня у другому читанні та в цілому підтримали 279 народних депутатів. Окрім "Слуги народу", яка дала 229 голосів, за закон про олігархів проголосували 18 депутатів "За майбутнє", 15 - фракції "Довіра", 11 від партії "Голос" та 6 позафракційних депутатів. Фракції ОПЗЖ та "Європейська солідарність" голосували проти, а "Батьківщина" утрималась.

Депутати проголосували законопроєкт у запропонованій комітетом редакції. Фракція "Слуги народу" добилася включення законопроєкту в порядок денний всупереч позиції голови ВР Разумкова та його розгляду за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поправок.