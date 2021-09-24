Шмигаль пообіцяв повернути 30 мільярдів боргів громадам за підписаний меморандум

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв повернути більше 30 млрд грн теплокомуненерго, передбачені меморандумом з місцевими громадами, який від Асоціації міст України підписав її голова Віталій Кличко. Про це прем’єр-міністр України повідомив під час «Години уряду» в парламенті.

«Уряд працює над питанням компенсацій для теплокомуненерго різниці в тарифах за попередні періоди, а також питанням реструктуризації заборгованості, яка існує на цих підприємствах. Відповідно до закону №1639 створено територіальні комісії та визначено методику визначення різниці в тарифах, зокрема на тепло та гарячу воду. Це різниця за борги теплокомуненерго, які будуть верифіковані, після чого ТКЕ зможуть отримати компенсацію понад 30 млрд грн», - повідомив Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що уряд продовжує шукати шляхи вирішення проблем, які склалися у житлово-комунальному секторі напередодні опалювального сезону.

«Стосовно інших напрямків й– ведеться зараз робота профільним міністерством для того, щоб всі люди цей опалювальний сезон пройшли спокійно і мали змогу отримувати газ по реальних цінах», - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше АМУ запропонувала уряду план дій, як зберегти тарифи на тепло для населення на рівні минулого року та не допустити зриву опалювального сезону. Однією з вимог до уряду було повернення боргів за минулі роки.

Як повідомляв Віталій Кличко, також уряд має зафіксувати ціну на газ для бюджетних установ на рівні 11,2 грн за кубометр замість ринкових 35 грн, прибрати дискримінаційні пункти з договорів на постачання газу та закласти в бюджет компенсацію для місцевих громад на майбутнє. Зокрема, збільшити на 5% зарахування ПДФО до місцевих бюджетів.