Засідання ТСК по "вагнергейту" відбудеться у п'ятницю, - Безугла

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розглядає інформацію у справі "вагнерівців", проведе засідання в п'ятницю, 24 вересня.

Про це у Facebook повідомила очільниця ТСК Мар’яна Безугла (фракція "Слуга народу").

"Засідання ТСК завтра о 14:00. Деталі згодом", - написала Безугла.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом було затримано 33 членів ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генпрокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них – громадяни України. 14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію затримання членів ПВК "Вагнер".

Про операцію нібито було відомо українській владі, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнер", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав це спланованою дезінформацією.

Спростовував українську операцію і президент Володимир Зеленський: "Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ідея цієї операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально втягували в це питання – це правда. І те, що цього не сталося, я вважаю – слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні".

10 вересня Безугла повідомила, що ТСК дійшла до висновку, що безпосередньо санкціонованої спецоперації щодо примусової посадки турецького літака з найманцями ПВК Вагнера в Україні не було. Натомість проводився "спеціальний розвідувальний захід".

14 вересня засідання ТСК не відбулося через відсутність кворуму.