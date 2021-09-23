"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів

Представники партії "Слуга народу" у своєму закритому чаті висловлюють обурення тим, що автор ідеї щодо прийняття законопроєкту про олігархів по спецпроцедурі, представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський сам за неї не голосував.

Про це LB.ua стало відомо з власних джерел у фракції. Скрини переписки є в розпорядженні редакції.

"За запропоновану Федором В. спецпроцедуру добре знаючий Федора В. Федор В. не проголосував. Стрьомно", - написав один з народних обранців.

"Бо їм ще в університетах викладати… Для таких голосувань є інші люди", - прокоментував інший колега по фракції.

Депутати вимагали відповіді від керівників фракції і партії Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, чому так вийшло.

"Можете пояснити нам, "довірливим", що це за х..ня", - звернувся один з депутатів до керівників, тегнувши їх у переписці.

Сам Федір Веніславський у коментарі LB.ua зазначив, що за "спецпроцедуру" голосував, але не знає, чому його голос на зарахували.

"Можливі два варіанти: або не спрацювала кнопка, або моя карточка, коли я виходив до трибуни і готувався доповідати була вставлена в трибуні в слеш, а я проголосував на робочому місці без карточки. Але я підтримую цю процедуру", - зазначив Веніславський.

Попри те, що його картка не спрацювала, Веніславський писати відповідну заяву не збирається.

"Я можу написати таку заяву, але вона ніяких юридичних наслідків для мене, як для юриста, не тягне", - резюмував він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Фракція "Слуги народу" домоглася розгляду законопроєкту у другому читання за скороченою процедурою, щоб не заслуховувати кожну з понад тисячі поданих поправок.

За словами екснардепа та заслуженого юриста України Леоніда Ємця, є кілька рішень КСУ, де зазначено, що розгляд законопроєкту за спеціальною процедурою (по ст.119, пункт 3 Регламенту, коли комітетами визначаються так звані «зумовлюючі» правки. У разі прийняття яких в сесійній далі, всі інші правки автоматично знімаються) - суперечить Основному Закону.

"Це перешкоджання діяльності народного депутата, обмеження його конституційного права подавати, обговорювати та наполягати на своїх правках. Ця процедура поставить під сумнів конституційність самого рішення (прийняття закону про олігархів в цілому). За поданням 45 народних депутатів його можна буде оскаржити. Ті, хто сьогодні в Раді, починаючи від керівництва, Апарату та всіх дотичних, можуть понести саме кримінальну відповідальність за перешкоджання діяльності народному депутату", - зазначив Ємець у коментарі LB.ua.