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Трансляція молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму "Захід-Схід, Північ-Південь" Трансляція

Захід триватиме два дні.

О 16.00 розпочинається трансляція першої молодіжної зустрічі Київського Безпекового Форуму «Захід-Схід, Північ-Південь», що проходить у Львові.

 Участь у зустрічі візьмуть 100 молодих професіоналів та активістів з різних регіонів України.

До учасників зустрічі звернуться такі відомі дипломати, як Посол Деніел Фрід,помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2005-09 роках і координатор санкційної політики в Адміністрації Президента Барака Обами, Посол Стівен Пайфер, помічник Державного секретаря США у справах Європи та Євразії у 2000-04 роках, Посол Сполучених Штатів в Україні у 1998-2000 роках, а також Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза, Посол Німеччини в Україні Анка Фельдґузен, Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберґ, Тимчасова Повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, Директорка Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне.

Серед запрошених промовців - Міністр освіти України у 2016-19 роках Лілія Гриневич, народний депутат України Микола Княжицький,Директор Українського Інституту національної пам’яті Антон Дробович, історик і журналіст Олександр Зінченко, Директорка Львівської Бізнес-школи УКУ Софія Опацька, співзасновники Холдингу емоцій «!FEST» Юрій Назарук та Андрій Худо.

Ініціатор події – Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках.

Модератор – Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році.

У рамках молодіжної зустрічі КБФ у Львові відбудеться презентація документального серіалу «Колапс: як українці зруйнували імперію зла», присвяченого 30-літтю відновлення Незалежності нашої держави.

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