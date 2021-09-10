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"Ми почали будувати дороги, як США в 30-х роках, щоб не впадати в депресію", – Зеленський на відкритті YES

Цьогорічний захід присвячено глобальним викликам та шляхам виживання для людства. 

"Ми почали будувати дороги, як США в 30-х роках, щоб не впадати в депресію", – Зеленський на відкритті YES
Володимир Зеленський
Фото: скрін

В Україні почали будувати дороги, "щоб не впадати в депресію". Про це президент України Володимир Зеленський заявив на відкритті форуму Yalta European Strategy "Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання", що проходить в Мистецькому арсеналі.

Цьогорічний захід присвячено глобальним викликам та шляхам виживання для людства. 

"Ми навчились виявляти вірус, потім навчились його лікувати, а головне – навчились цінувати наших медиків. І питання не в тому, що підняли їх зарплату, але ми підняли їх самооцінку, престиж професії, почуття захищенності. Ми зрозуміли все і маємо дуже високий відсоток сьогодні і ліжок з киснем... В регіонах люди втрачали роботу на місцях, але ми створили робочі місця, ми почали будувати дороги, як США, мені здається, в 30-х, щоб не впадати в депресію, почали "Велике будівництво", – заявив президент.

Він додав, що держава "швидко будувала дороги, по яких швидко можна було їхати "швидкою". 

За словами президента, "швидку допомогу від держави отримала і наша економіка, імунітет якої вистояв без дійсно фінансових підтримок великих фінансових установ. Ми не отримали фінансову допомогу, але допомагали нашим громадян як могли". 

Частину виступу Зеленський присвятив обговоренню нових викликів, з якими зіткнувся світ у ковідний період. 

"В чому складність нової реальності? В тому, що вона завжди буде для нас новою. Її важко описати в підручниках історії, бо нова реальність – це не періоди, що змінюються раз на 30, 50 або 100 років. Нова реальність зараз – це рік на сьогодні, місяць іноді, тиждень, навіть день. Те, що вчора було неможливим, сьогодні є реальним. Те, що сьогодні є реальним, завтра є застарілим", – зазначив президент. 

Він додав, що на минулому форумі YES говорили про щастя, на теперішньому – про виживання.

"Лише за два роки змінилося фундаментальне базове поняття "щастя". Щастя зразка 2021-го і щастя зразка 2019 – різні, як велосипед і "тесла", – продовжив президент.

Він нагадав, що у вересні 2019 року відбулося звільнення українських полонених і утримуваних осіб, а такі поняття як "локдаун" і "ПЛР-тест" не були широко відомі.

Зараз же щастя, за словами Зеленського, – це нуль смертей на добу і від ковіду, і на Донбасі.

Yalta European Strategy – щорічний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну по всьому світі.

Форуми YES започатковані з 2004 року. По 2013 рік зустрічі проводилися в Ялті, після окупації Криму їх перенесли до Києва.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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