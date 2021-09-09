Лукашенко втратив симпатії українців

Соціологи зафіксували різке погіршення ставлення українців до Олександра Лукашенка. Ще у квітні до білоруського лідера позитивно ставилися 44% українців, зараз - тільки 34%. Частка тих, хто ставиться до Лукашенка погано виросла з 51% до 59%, свідчить свіже опитування групи "Рейтинг".

Два роки тому Лукашенко був одним з найбільш улюблених зарубіжних лідерів в Україні, а зараз поступово наближається до свого союзника Володимира Путіна.

Російського лідера в Україні не люблять 81% українців. Позитивно до президента Росії ставляться тільки 15% респондентів.

Найкраще українці ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73% позитивно, 19% негативно), яка незабаром складе свої повноваження.

Позитивним відношенням можуть похвалитися й інші західні лідери: президент США Джо Байден (65% позитивно, 19% негативно), президент Франції Еммануель Макрон (58% позитивно, 19% негативно), президент Польщі Анджей Дуда (53% позитивно, 10% негативно).

Опитування проводилось 2-4 вересня серед 2500 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2,0%.