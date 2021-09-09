"Голос" підтримав направлення законопроєкту про олігархів до Венеційської комісії, – Кіра Рудик

За словами очільниці партії, "Голос" не буде підтримувати цей законопроект у другому читанні.

Партія "Голос" підтримує позицію Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо направлення законопроєкту про олігархів на експертизу до Венеційської комісії. Фракція "Голосу" звернулися до спікера парламенту з цього питання, заявила лідерка політсили Кіра Рудик.

Вона нагадала, що законопроєкт не створює жодного способу насправді побороти олігархів, при цьому документ надає право РНБО називати ти чи іншу людину за певними критеріями олігархом, йдеться у повідомленні пресслужби "Голосу".

"Ці критерії дуже погано прописані і, власне, можуть бути застосовані до будь-кого. Найгірше у цій історії те, що у документі не прописано: а що далі? В Україні є всі можливості та закони, які можуть допомогти боротися з олігархами. Те, чого немає, так це справедливої судової системи. Бо кожен крок, який зараз буде зроблений проти олігархів, завершиться у суді, де олігарх спростовує усі звинувачення. Тому це — перший крок, який потрібно зробити, щоб судова система не дала нівелювати рішення Антимонопольного комітету", — сказала народна депутатка.

За її словами, партія "Голос" не буде підтримувати цей законопроєкт у другому читанні.

"Ми влітку подали свій альтернативний пакет антиолігархічних законопроєктів, який дійсно направлений на обмеження олігархічного впливу. Він включає посилення повноважень Антимонопольного комітету, позбавлення олігархів податкових пільг, а також усунення олігархів від впливу при ухваленні рішень у державних підприємствах. Це ті речі, які абсолютно точно допоможуть боротися з олігархами на національному рівні. Саме таким чином держава працює в інших країнах, і так вона має працювати у нас", — резюмувала парламентарка.

Нагадаємо, що омбудсман Денісова направила Разумкова листа, в якому просить надіслати законопроєкт №5599 на перевірку до Венеціанської комісії, оскільки документ, на її думку, може суперечити нормам Конституції. Денісова зазначила, що ухвалення закону про олігархів у наявній редакції призведе до його розгляду в Конституційному Суді.