Міністр юстиції поглузував з зауважень Денісової до законопроєкту про олігархів

"Використати боротьбу з майновою дискримінацію для захисту олігархів – інноваційно і екзотично".

Міністр юстиції Денис Малюська поглузував з зауважень омбудсмана Людмили Денісової до законопроєкту про олігархів.

"Виявляється, законопроект дискримінує олігархів за майновою ознакою, що нібито порушує Конституцію та Конвенцію про захист прав людини", - написав Малюська у фейсбуці.

В зауваженнях Денісової сказано, що включення олігархів до реєстру "має відбувати при наявності певних обставин, як то володіння статутним капіталом природної монополії або контроль за нею, наявністю грошових активів, які перевищують певну вартість". Тобто, робить висновок омбудсман, включенню до реєстру підлягатимуть особи залежно від їхнього майнового стану, що заборонено Конституцією.

Загалом зауваження Денісової містять 16 пунктів з претензіями. Омбудсман вважає, що законопроєкт не може бути підтриманим.

"Трохи аж навіть стало незручно. Завжди вважав, що захист від дискримінації за майновим станом – це інститут, придуманий та впроваджений для захисту бідних, а не багатих. Ідея використати боротьбу з майновою дискримінацію для захисту олігархів – це інноваційно і екзотично", - заявив з цього приводу міністр.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів поки що пройшов тільки перше читання.

Він передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їх впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами.

За чинною редакцією законопроєкту олігархом є особа, яка:

бере участь у політичному житті

має значний вплив на засоби масової інформації

володіє монополією на одному з ринків України та протягом одного року поспіль підтримує або посилює монопольне становище;

має активи на суму понад один мільйон прожиткових мінімумів (зараз це 2,27 млрд грн).

До законопроєкту було подано понад 1200 поправок від депутатів.