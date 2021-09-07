У Раді склав присягу новий депутат

Антону Швачку 28 років, до парламенту він ніде офіційно не працював.

На першому засіданні шостої сесії Верховної Ради в вівторок склав присягу новий депутат Антон Швачко зі "Слуги народу". Йому дістався мандат Дениса Монастирського після його призначення міністром внутрішніх справ.

"Пане голово, шановні депутати та всі присутні. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх виборців", - сказав Швачко з трибуни.

Антон Швачко народився в Сумах 11 грудня 1992 року, зараз йому 28 років. За його словами, має дві вищі освіти, які здобув у Сумському аграрному університеті.

Під час президентської кампанії у 2019-му Швачко був волонтером "ЗеКоманди", був спостерігачем на дільницях і шукав членів ДВК. Швачко казав, що до балотування Володимира Зеленського політикою ніколи не цікавився.

На позачергових парламентських виборах 2019 року став 139-м номером у списку "Слуги народу".

У декларації Антона Швачка за 2018 рік, яку він подав перед тим, як балотуватися в нардепи, кандидат вказав дві квартири в Сумах – 30 і 85 квадратних метрів, і житловий будинок на 40 квадратів із земельною ділянкою, оформленою на матір, Надію Швачко.

На банківських рахунках і у власності Антона Швачка, згідно з цією декларацією, понад 280 тисяч гривень у ПриватБанку, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та ще 250 тисяч гривень готівки.

Усі ці доходи кандидат у депутати отримав від родичів, а частину, як каже, "підняв" на криптовалюті.