Тимошенко запропонувала план зниження тарифів та збільшення субсидій

За її словами, в бюджеті лишилося 7% від запланованої суми на виплати субсидій.

Підвищення вдвічі тарифів на тепло і газ не витримають 80% людей в країні, тому парламенту слід об’єднатися довкола зниження цін на комунальні послуги й виплату субсидій.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час свого виступу на погоджувальній раді. За її словами, партія вже розробила відповідні законопроєкти, повідомили в пресслужбі "Батьківщини".

"Проблеми, з якими сьогодні живуть люди, – це й інфляція, й недоступність системи охорони здоров’я, й падіння якості освіти, але я хочу зосередитися на тому, що практично через місяць стане найбільшою проблемою держави. На вкрай бідні родини обрушують підвищення тарифів на тепло і на газ в 1,5-2 рази. По розрахунках Асоціації Укртеплокомуненерго, однокімнатна квартира в місяць буде платити на 1000 гривень більше", – зауважила Юлія Тимошенко.

Вона наголосила на тому, що порядок денний Верховної Ради нашпигований лобістськими законами, в той час, як владі слід "повернутися обличчям до людей" і виконати свої обіцянки, щонайменше – завершення епохи бідності.

"Це означає, що треба негайно всім єднатися не навколо сварок і протистоянь, а навколо глибокого перегляду курсу країни. Ситуація не безвихідна. Перше, що нам треба зробити, – проаналізувати ситуацію і визнати, що такі тарифи не витримає 80% людей в Україні. Відповідно, слід повернутися до нашого закону №4680, який повертає вітчизняний газ українцям по чесній ціні", – переконана вона.

Тимошенко додала, що в бюджеті лишилося 7% від запланованої суми на виплати субсидій.

"Наша команда пропонує негайно розглянути законопроєкт, який ми зараз реєструємо, щоб 2,7 мільярда доларів, отриманих від МВФ, направити на субсидії людям. Ми відкриваємо цей документ для підписання всіма лідерами фракцій і для об’єднання. І останнє, що я вимагаю, – в п’ятницю ми маємо заслухати прем’єра, щоб він розповів, де у нього гроші на субсидії, звідки підвищення тарифів у 1,5-2 рази, коли вистачає українського газу, і скільки ще будуть знущатися над українцями, заробляючи на цьому мільярди", – заявила Юлія Тимошенко.