НАЗК запідозрило голову ДРС Кучера в недостовірному декларуванні біткойнів на 13 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що голова Державної регуляторної служби (ДРС) Олексій Кучер не зміг підтвердити наявність біткойнів на 13 млн гривень, які були вказані у його декларації.

За це йому може загрожувати кримінальна та дисциплінарна відповідальність, йдеться на сайті НАЗК.

Глава агентства Олександр Новіков вніс припис Кабінету міністрів з вимогою провести службове розслідування і притягнути Кучера до дисциплінарної відповідальності.

У декларації Кучера стверджується, що він володіє біткойнами на 13,1 млн гривен.

"Криптовалюта Bitcoin має публічну адресу (Public Address), яка є відкритою та підтверджує належність певній особі. Голова ДРС не зміг надати публічну адресу криптовалюти. Водночас за даними податкової загальний дохід Олексія Кучера та членів його сім’ї за весь час роботи з 2001 по 2020 рік складає менше 1 млн грн (загалом 880 682,56 грн). Вказана інформація свідчить про те, що Голова ДРС вказав недостовірні відомості про володіння криптовалютою, чим вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві НАЗК.

Олексій Кучер очолює ДРС з початку 2021 року. Перед тим він був головою Харківської ОДА та депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".

Нагадаємо, що українські чиновники в 2021 році задекларували 75 млрд гривень у біткоїнах.

Найбільше криптовалюти записав у декларації депутат Дніпровської міської ради В’ячеслав Мішалов - 18 тисяч біткоїнів (в еквiвалентi це бiльш нiж 1 млрд доларів США).