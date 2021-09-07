За програмою "Велике будівництво" в Каневі завершують зведення Шевченківського центру – 36-річного довгобуду

Фото: Олександр Скічко

У Каневі Черкаської області завершують 36-річне будівництво Будинку культури, який стане сучасним культурним простором Shevchenko HUB. Завершення довготривалого проєкту реалізується за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" . Подробиці та фотографії об’єкту виклав у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

"Будівля, що змінить майбутнє міста. Ми завершуємо історію Будинку культури в Каневі як 36-річного довгобуду. І нарешті завдяки програмі президента «Велике будівництво» розпочнеться його нова історія як Shevchenko HUB – культурного серця України", – заявив він.

У будинку вже завершили всі основні будівельні роботи. Наразі триває благоустрій території та меблювання внутрішніх приміщень. В ОДА також вирішили разом із завершенням культурного простору відремонтувати центральну вулицю Канева.

"Окрім того, зараз розглядаємо ідею створення поруч скверу. Усе для того, щоб гармонізувати і стилізувати цей простір у центрі міста", – повідомив Скічко.

Пресслужба Черкаської ОДА повідомляє, що Будинок культури у Каневі почали зводити ще у 1984 році. Відтоді будівництво постійно зупиняли через брак фінансування. Активна реконструкція розпочалась лише цьогоріч за програмою "Велике будівництво".

"У будівлі є концертна зала на 700 місць та сучасна сцена, кінозал і виставкові зали. На четвертому поверсі розміститься Школа мистецтв для дітей. У приміщенні є кількадесят кімнат для різноманітних гуртків", – додає ОДА.

Нагадаємо, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" наприкінці серпня в Луганській області відкрили 150-метрову телевежу, яка вестиме трансляцію українських каналів на окуповані території.