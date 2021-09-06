"Слуга народу" остаточно ще не визначилася щодо кадрових змін в уряді

"Сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, а вже завтра його перестануть слухати в міністерстві".

Партія "Слуга народу" ще остаточно ще не визначилася щодо кадрових змін в уряді. Відставки та нові призначення міністрів в Кабміні ще обговорюють в партії.

Про це на брифінгу за результатами засідання політради партії "Слуга народу" заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"У нас буде аналіз. За літо ми провели внутрішній рейтинг міністрів, усіх членів Кабінету міністрів. Ми спитали усіх депутатів. Кожен депутат міг віддати один голос за міністра. Зібрали такий рейтинг. Подивилися на лідерів. Подивилися на аутсайдерів. З аутсайдерами треба говорити щодо того: чи зможуть вони виправитися, встигнуть або ні. Лідерів навпаки треба підтримувати, щоб вони рухалися вперед", — заявив він.

Арахамія підкреслив, що наразі партія та фракція остаточно не визначилися щодо кадрових змін в уряді.

"Сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, а вже завтра його перестануть слухати в міністерстві. Я говорю, як воно є... Ми по суті можемо зупинити роботу міністерства на два-три тижні. Навіщо це робити? Це не в інтересах громадян України. Це не тому, що ми хочемо зберігати інтригу чи щось вам не говорити. А просто, бо це заважає державному управлінню. Такі передчасні заяви. Ми вже жалкуємо, що про це розповіли вам на початку літа. Тримаймо інтригу хоч за пару днів".