Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
Держава не вірить на слово, що людина могла накопичити більше 400 тис. грн, - керівник Податкової
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
На Київщині трапився вибух на цукровому заводі, постраждали 5 людей
Як Росія стала Чечнею
Як Росія стала Чечнею
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Геннадій Москаль: «Ми могли б вже зараз бути під протекторатом Російської Федерації»
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
Ляшко анонсував "жовту" зону і посилення карантину з 13 вересня
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
У Полтаві дівчина поранила з арбалета двох учителів
ГоловнаПолітика

"Слуга народу" остаточно ще не визначилася щодо кадрових змін в уряді

"Сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, а вже завтра його перестануть слухати в міністерстві".

"Слуга народу" остаточно ще не визначилася щодо кадрових змін в уряді
Фото: Анна Стешенко

Партія "Слуга народу" ще остаточно ще не визначилася щодо кадрових змін в уряді. Відставки та нові призначення міністрів в Кабміні ще обговорюють в партії.

Про це на брифінгу за результатами засідання політради партії "Слуга народу" заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"У нас буде аналіз. За літо ми провели внутрішній рейтинг міністрів, усіх членів Кабінету міністрів. Ми спитали усіх депутатів. Кожен депутат міг віддати один голос за міністра. Зібрали такий рейтинг. Подивилися на лідерів. Подивилися на аутсайдерів. З аутсайдерами треба говорити щодо того: чи зможуть вони виправитися, встигнуть або ні. Лідерів навпаки треба підтримувати, щоб вони рухалися вперед", — заявив він.

Арахамія підкреслив, що наразі партія та фракція остаточно не визначилися щодо кадрових змін в уряді.

"Сьогодні ми назвемо будь-яке прізвище, а вже завтра його перестануть слухати в міністерстві. Я говорю, як воно є... Ми по суті можемо зупинити роботу міністерства на два-три тижні. Навіщо це робити? Це не в інтересах громадян України. Це не тому, що ми хочемо зберігати інтригу чи щось вам не говорити. А просто, бо це заважає державному управлінню. Такі передчасні заяви. Ми вже жалкуємо, що про це розповіли вам на початку літа. Тримаймо інтригу хоч за пару днів".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також