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Рада розгляне закон про податки, олігархів та СБУ наступного пленарного тижня

Не виключаються також внесення змін до регламенту, щоб скоротити розгляд правок до законопроєктів.

Рада розгляне закон про податки, олігархів та СБУ наступного пленарного тижня
Фото: 24tv.ua

Розгляд законопроєктів у другому читанні планується з 21 вересня. Не виключено внесення змін до регламенту для скорочення "поправочного спаму".

Про це на брифінгу за результатами засідання політради «Слуги народу» заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

«Через два тижні, на пленарний ми виходимо на два великі законопроєкти. Це 5600 (урядовий щодо податків та ренти). Він буде стояти першим, я думаю. А потім буде закон про олігархів та СБУ. Тут можуть бути зміни. Дивлячись від правок. Є багато авторів, які хочуть відкликати свої правки», — заявив він.

Також Арахамія не виключив внесення змін до регламенту, щоб скоротити розгляд правок до законопроєктів.

«Є різноманітні юридичні, так би мовити, процедури, дозволені законодавством... Будемо вдосконалювати спецпроцедуру, включаючи».

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко додав, що це буде «виключно в межах регламенту».

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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