В Україну приїхала делегація Конгресу США

Заплановано зустрічі з Зеленським, Кулебою і Тараном.

В Україну приїхала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, в якої заплановані зустрічі з президентом й представниками уряду.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

До складу делегації увійшли сенатори Ліндсі Ґрем (республіканець, штат Південна Кароліна), Джон Баррассо (республіканець, Вайомінг), Бен Сассе (республіканець, Небраска), Томмі Тубервіль (республіканець, Алабама), а також конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець, Південна Кароліна).

Вони зустрінуться з Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Нагадаємо, що візит республіканців відбувається всього за кілька днів після того, як Зеленський відвідав США із робочим візитом.