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В Україну приїхала делегація Конгресу США

Заплановано зустрічі з Зеленським, Кулебою і Тараном.

В Україну приїхала делегація Конгресу США
Фото: president.gov.ua

В Україну приїхала делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки, в якої заплановані зустрічі з президентом й представниками уряду.

Про це повідомила пресслужба посольства США в Україні.

До складу делегації увійшли сенатори Ліндсі Ґрем (республіканець, штат Південна Кароліна), Джон Баррассо (республіканець, Вайомінг), Бен Сассе (республіканець, Небраска), Томмі Тубервіль (республіканець, Алабама), а також конгресмен Вільям Тіммонс (республіканець, Південна Кароліна).

Вони зустрінуться з Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Андрієм Тараном.

Нагадаємо, що візит республіканців відбувається всього за кілька днів після того, як Зеленський відвідав США із робочим візитом.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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