"Швидше за все, розпочнеться громадянська війна", - американський генерал про ситуацію в Афганістані

В Афганістані, швидше за все, вибухне громадянська війна, оскільки в нинішніх умовах в країні можуть відродитися терористичні угруповання.

Про це заявив керівник Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі, передає Голос Америки.

Американський генерал зазначив, що в коли американські війська почали залишати Афганістан, "Талібан" блискавично взяв країну під контроль, і тільки провінція Панджшер на півночі встояла проти ісламістів.

"За моїми військовим оцінками, ситуація, швидше за все, переросте в громадянську війну", - заявив Марк Міллі телекомпанії Fox News.

Він висловив сумнів щодо того, що "Талібан", який наразі не оголосив складу уряду, зможе консолідувати владу і встановити ефективне управління.

"Думаю, що ймовірність масштабної громадянської війни дуже висока, і це, своєю чергою, створить умови, які можуть призвести до відродження "Аль-Каїди", або зростання ІДІЛ або інших терористичних угруповань", - сказав Міллі.

За словами американського військового високопосадовця, дуже ймовірно, що виникнуть умови, за яких відбудеться відродження тероризму в цьому регіоні "найближчими 12-24-36 місяцями", - заявив генерал Міллі.

Нагадаємо, 6 вересня "Талібан" удруге за тиждень оголосив про взяття під контроль провінції Панджшер. Ця провінція - останній оплоту антиталібських сил, де "Фронт національного спротиву" намагався відстояти владу. За словами очевидців, тисячі бойовиків за ніч захопили вісім із десяти районів провінції. Однак згодом місцевий рух спротиву сказав, що це було спланованою дезінформацією, і вони продовжують протистояння.

У гірський долині Панджшер проживає близько 200 000 людей. Провінція була центром спротиву в роки радянської окупації та в період попереднього правління "Талібану" (1996-2001).

У неділю під час протистоянь було вбито представників "Фронту національного спротиву" Фахім Дашті та генерала Абдула Удода Зару, з боку талібів також загинув генерал і його 13 охоронців.