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В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC

Представники "Талібану" своєю чергою заперечують, що вбивали її. 

В Афганістані застрелили поліцейську офіцерку, очевидці заявили про причетність талібів, – BBC
Бану Негар
Фото: BBC.com

Бойовики "Талібану" в одній з провінційних столиць Афганістану звинувачуються у вбивстві поліцейської офіцерки, яка працювала у в'язниці. Про це з посиланням на очевидців пише BBC.

Бану Негар була вбита на очах у родичів у її будинку в місті Фірозко – столиці провінції Гор. Жінка була на восьмому місяці вагітності. 

Таліби заперечують, що причетні до вбивства, і кажуть, що проводять розслідування.

"Ми знаємо про цей інцидент і я підтверджую, що таліби не вбивали її", – запевнив прессекретар Забіулла Муджахід. 

Він переконує, що всі, хто співпрацював з попередньою владою, амністовані, а Негар вбили через "особисту ворожнечу чи ще щось".

З'ясування деталей убивства ускладнюється побоюваннями за помсту в разі розкриття інформації. Однак три джерела BBC заявили, що жінка була побита та застрелена на очах у її чоловіка і дітей талібами. 

Після захоплення влади "Талібан" пообіцяв, що вестиме лояльну політику щодо жінок і дозволятиме їм вчитися і працювати. Однак згодом таліби сказали, що афганські жінки тимчасово мають залишатися вдома "з міркувань безпеки". 

Відомо також про випадки вбивств із міркувань помсти людей, які підтримували уряд, а не талібів. 

Вчора таліби в Кабулі застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які третій день поспіль вийшли на акцію з вимогою включити жінок до складу нового уряду. Група жінок і цивільних активістів намагалася підійти до президентського палацу, але їх відтіснили представники руху "Талібан", а потім застосували сльозогінний газ.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
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