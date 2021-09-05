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Остання непідконтрольна "Талібану" провінція Панджшер продовжує протистояння

Таліби оголосили про її захоплення ще 3 вересня, однак члени руху спротиву назвали це дезінформацією. 

Остання непідконтрольна "Талібану" провінція Панджшер продовжує протистояння
Фото: WION скріншот

Афганська провінція Панджшер продовжує чинити спротив захопленню її "Талібаном". Рух бійців очолює віцепрезидент Амрулла Салех, який після втечі президента оголосив, що він є главою держави.

У неділю один із представників талібів оголосив про взяття великого району провінції – Роха. Делегації "Талібану" намагалися вести перемовини з місцевими супротивниками, але спроби завершилися невдачею, пише Associated Press.

Салех утік до Панджшера після того, як президент Ашраф Гані покинув Афганістан після взяття талібами Кабула. 

Поки лідери "Талібану" формують новий уряд, допоміжні групи з Катару і Туреччини докладають зусиль до відовлення роботи аеропорту в Кабулі. Таліби заявили, що дозволили деякі внутрішні рейси. Перельоти вже відбулися 4 і 5 вересня, однак вони обмежені денним часом через відсутність радарів. 

3 вересня "Талібан" оголосив про взяття останньої непідконтрольної собі провінції Панджшер. Однак згодом місцевий рух спротиву сказав, що це було спланованою дезінформацією, і вони продовжують протистояння. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, Керівниця відділу Новини
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