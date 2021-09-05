У Франції розбився туристичний літак, у результаті авіакатастрофи загинуло двоє чоловіків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Двомісний літак DR400 впав у полі між Воньяруе та Фріакур на південь від затоки Сомма.

Літак вилетів з аеродрому Трепорт.

Відомо, що загиблим чоловікам було 36 і 52 роки.

Згідно з інформацією прокуратури Ам’єна, причини аварії невідомі.

За фактом аварії розпочато два розслідування – жандармерією повітряного транспорту та бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Нагадаємо, у серпні на заході Словаччини недалеко від кордону з Чехією впав і розбився малий літак. На його борту було три людини, всі загинули.