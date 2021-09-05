Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Літак авіакомпанії Wizz Air здійснив аварійну посадку у Львові
Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
Пожежа у київському костелі Святого Миколая знищила унікальний орган
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
У МВС назвали попередню причину пожежі у костелі святого Миколая
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Українець уперше в історії став найтитулованішим спортсменом літньої Паралімпіади
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
«Податковий рай» для трудових мігрантів? Як уряд Польщі переманює українців
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
На Львівщині фура врізалася у крамницю в центрі міста, троє загиблих (оновлено)
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
Сергій Жадан: «Коли до письменників ставляться як до батьків нації, як до авторитетів — це шкідливо»
ГоловнаСвіт

У Франції розбився туристичний літак

Загинуло двоє чоловіків.

У Франції розбився туристичний літак
Фото: tsn.ua

У Франції розбився туристичний літак, у результаті авіакатастрофи загинуло двоє чоловіків.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Двомісний літак DR400 впав у полі між Воньяруе та Фріакур на південь від затоки Сомма.

Літак вилетів з аеродрому Трепорт.

Відомо, що загиблим чоловікам було 36 і 52 роки.

Згідно з інформацією прокуратури Ам’єна, причини аварії невідомі.

За фактом аварії розпочато два розслідування – жандармерією повітряного транспорту та бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Нагадаємо, у серпні на заході Словаччини недалеко від кордону з Чехією впав і розбився малий літак. На його борту було три людини, всі загинули.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також