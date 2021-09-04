МЗС висловило протест через затримання кримських тратар

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань активістів в окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

У міністерстві нагадали, що співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня – Азіз Ахтемов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

“Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова.

Російська Федерація як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова”, – заявили українські дипломати.

У МЗС наголосили, що Росія має негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України. “Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи”, – додали у міністерстві.

Нагадаємо, 17 серпня у Криму окупанти влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. За їх результатами були затримані п’ятеро кримських татар.

23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.