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Співзасновник "Талібану" мулла Барадар очолить уряд Афганістану, – Reuters

Джерела агентства стверджують, що перехідний уряд не буде компромісним, а складатиметься тільки з членів руху. 

Співзасновник "Талібану" мулла Барадар очолить уряд Афганістану, – Reuters
мулла Барадар
Фото: АфТАГ

Співзасновник ісламістського руху "Талібан" мулла Барадар очолить уряд Афганістану. Про це з посиланням на джерела повідомляє Reuters

Про призначення Барадара, за даними агентства, оголосять найближчим часом. Бойовики мулли боролися проти військ поваленого уряду. 

Пріорітетом нового уряду, як зазначається, повинно стати запобігання краху економіки країни, яка бореться із засухою та руйнівними наслідками війни, що забрала життя понад 240 000 людей. 

Три джерела агентства в "Талібані" повідомили, що до Барадара, який очолює політичний офіс руху, долучився мулла Мохаммад Якуб – син покійного співзасновника "Талібану" мулли Омара, а також Шер Мохаммад Аббас Станекзай, який є заступником глави політичного офісу "Талібану" в Катарі. 

"Всі лідери прибули в Кабул, де на завершальній стадії перебуває підготовка до оголошення нового уряду", – повідомив анонімний співрозмовник.

Інше джерело додало, що тимчасовий уряд буде складатися винятково з членів руху "Талібан", і не буде консенсусним, як обіцялося від початку. 

Уряд включатиме 25 міністерств з консультативною радою та 12 мусульманських вчених.

Раніше і США, і Євросоюз заявили, що питання визнання уряду, який створять таліби, є передчасним. 

Нагадаємо, мулла Барадар повернувся в Афганістан з Катару 18 серпня, уже після захоплення Кабула членами руху. 

Барадар був заступником мулли Мохамеда Омара, який був фактичним керівником Афганістану в 1996-2001 роках. У 2010-2018 роках Барадар знаходився у пакистанській в'язниці, після чого його відпустили для проведення мирних переговорів зі США.

Саме Барадар на початку 2020 року підписав угоду про виведення американських військових.

Законний уряд Афганістану здав владу талібам після їх входження до столиці, президент Ашраф Гані втік з країни.

Після втечі Гані формальна влада перейшла до його заступника Амрулли Салеха. Він заявив, що знаходиться на території Афганістану і не збирається здаватися талібам.

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