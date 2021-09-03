Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
Нью-Йорк затопило після рекордної зливи, оголошено надзвичайний стан (оновлено)
Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"
Росія відмовилась продовжити мандат місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Донецьк" і "Гуково"
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
У центрі Києві готуються знести історичний будинок Маліна, - Мінкультури
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
Військова угода, $25 млрд, «Північний потік», флот, космос, АЕС – підсумки візиту Зеленського до США
У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
У Білому домі нагадали, що повинна зробити Україна на шляху вступу до НАТО
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
​10 українських вишів увійшли до переліку кращих університетів світу від журналу Times Higher Education
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
ГоловнаСвіт

Авіаційне управління США тимчасово заборонило польоти Virgin Galactic

Компанія приховала нештатну ситуацію під час останнього запуску.

Авіаційне управління США тимчасово заборонило польоти Virgin Galactic
Річард Бренсон

Федеральне авіаційне управління США (FAA) тимчасово призупинила польоти космічної компанії Virgin Galactic.

Як повідомляє BBC, це пов'язано з відхиленням космічного апарату Unity від запланованого курсу під час польоту 11 липня. На цьому рейсі у космос полетів власник Virgin, мільярдер Річард Бренсон.

Побоювання американських чиновників пов'язані з публікацією в журналі New Yorker. Її автор стверджує, що під час зльотe екіпаж ракетоплана отримав автоматичне попередження про відхилення від заданої траєкторії. За його даними, після відділення від літака-носія Unity на деякий час вийшов за межі відведеного йому повітряного коридору.

За усталеними в компанії Virgin Galactic правилами подібне попередження повинно було привести до припинення польоту. Однак цього не сталося, і ракетоплан успішно піднявся на висоту близько 85 кілометрів, а потім приземлився.

Як сказано в публікації, через зміни траєкторії польоту Unity ризикував не долетіти до запланованого місця посадки, оскільки при зниженні його двигун не працює.

В Virgin Galactic пояснили відхилення від курсу несподіваним сильним вітром. "Хоча траєкторія польоту відрізнялася від нашого початкового плану, Unity успішно досяг космосу і безпечно приземлився в космопорту Нью-Мексико, зберігаючи керованість і слідуючи заданим маршрутом. Ці зміни траєкторії не наражли пасажирів і екіпаж на небезпеку", - йдеться в заяві компанії.

Втім, FAA вирішило розслідувати цю нештатну ситуацію, у зв'язку з чим польоти на апараті SpaceShipTwo призупинено. Ймовірно, через це наступну космічну місію Virgin Galactic, заплановану на кінець вересня - початок жовтня, доведеться відкласти.

Нагадаємо, космічний корабель компанії Virgin Galactic призначений для коротких туристичних польотів в космос без виходу на земну орбіту. Космоплан VSS Unity піднімається на висоту близько 15 км літаком-носієм, після чого він відділяється і вмикає власний ракетний двигун.

Вартість польоту для туристів становитиме 200-250 тисяч доларів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також