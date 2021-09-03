Авіаційне управління США тимчасово заборонило польоти Virgin Galactic

Федеральне авіаційне управління США (FAA) тимчасово призупинила польоти космічної компанії Virgin Galactic.

Як повідомляє BBC, це пов'язано з відхиленням космічного апарату Unity від запланованого курсу під час польоту 11 липня. На цьому рейсі у космос полетів власник Virgin, мільярдер Річард Бренсон.

Побоювання американських чиновників пов'язані з публікацією в журналі New Yorker. Її автор стверджує, що під час зльотe екіпаж ракетоплана отримав автоматичне попередження про відхилення від заданої траєкторії. За його даними, після відділення від літака-носія Unity на деякий час вийшов за межі відведеного йому повітряного коридору.

За усталеними в компанії Virgin Galactic правилами подібне попередження повинно було привести до припинення польоту. Однак цього не сталося, і ракетоплан успішно піднявся на висоту близько 85 кілометрів, а потім приземлився.

Як сказано в публікації, через зміни траєкторії польоту Unity ризикував не долетіти до запланованого місця посадки, оскільки при зниженні його двигун не працює.

В Virgin Galactic пояснили відхилення від курсу несподіваним сильним вітром. "Хоча траєкторія польоту відрізнялася від нашого початкового плану, Unity успішно досяг космосу і безпечно приземлився в космопорту Нью-Мексико, зберігаючи керованість і слідуючи заданим маршрутом. Ці зміни траєкторії не наражли пасажирів і екіпаж на небезпеку", - йдеться в заяві компанії.

Втім, FAA вирішило розслідувати цю нештатну ситуацію, у зв'язку з чим польоти на апараті SpaceShipTwo призупинено. Ймовірно, через це наступну космічну місію Virgin Galactic, заплановану на кінець вересня - початок жовтня, доведеться відкласти.

Нагадаємо, космічний корабель компанії Virgin Galactic призначений для коротких туристичних польотів в космос без виходу на земну орбіту. Космоплан VSS Unity піднімається на висоту близько 15 км літаком-носієм, після чого він відділяється і вмикає власний ракетний двигун.

Вартість польоту для туристів становитиме 200-250 тисяч доларів.