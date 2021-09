Шведська група ABBA випустить новий альбом - перший після 40-річної перерви.

Про це повідомляється на сайті групи.

До альбому увійдуть 10 пісень, дві з яких - I Still Have Faith in You і Don't Shut Me Down - колектив представив 2 вересня.

Прем'єра пісень відбулася на Youtube-каналі гурту. До пісні I Still Have Faith in You змонтували кліп з архівних відеозаписів 1970-х, з Don't Shut Me Down - обмежилися лірик-відео.

Музиканти також планують відкрити арену в Лондоні і дати там серію концертів. Брати участь замість співаків будуть їх голограми - зображення в молодому віці, які отримали назву "аббатари". Віртуальних артистів створив режисер "Зоряних воєн" Джордж Лукас.

Нагадаємо, гурт ABBA утворився в 1972 році в Стокгольмі і проіснував близько 10 років. Останній альбом The Visitors вийшов в 1981 році, після чого група розпалася. Музиканти ABBA стали першою шведською групою, чиї твори займали перші рядки в чартах англомовних країн, зокрема США, Великобританії і Канади. У 2010 році ABBA включили до Зали слави рок-н-ролу.

У жовтні 2016 року ABBA оголосила про возз'єднання. Останній офіційний виступ групи відбувся в 1982-му, проте в червні 2016 року ABBA зіграла на приватному гала-вечорі в Стокгольмі.

У квітні 2018 року часники групи оголосили, що їм вдалося записати дві пісні. Одна з композицій отримала назву I Still Have Faith In You.

ABBA - шведський музичний квартет. Авторству групи належать хіти Dancing Queen, Happy New Year, Super Trouper і Mamma Mia. На основі 22 пісень колективу в 1999 році створено мюзикл Mamma Mia!, екранізація якого з Меріл Стріп у головній ролі вийшла в 2008-му.