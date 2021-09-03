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США виділять по 2275 доларів допомоги евакуйованим з Афганістану

Гроші спрямують на житло, харчування, інші предмети першої необхідності і на навчання дітей в школі.

США виділять по 2275 доларів допомоги евакуйованим з Афганістану
Морпіхи США керують процесом евакуації сімей в міжнародному аеропорту Хаміда Карзая, Кабул, Афганістан, 23 серпня 2021 р.
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США планує виділити по 2275 доларів фінансової допомоги кожному евакуйованому з Афганістану.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в Держдепартаменті.

Гроші спрямують на житло, харчування, інші предмети першої необхідності і на навчання дітей в школі.

Державний департамент також проводить консультації з Конгресом з питання про надання афганцям права на отримання федеральних пільг, включаючи державну програму медичної допомоги малозабезпеченим категоріям населення Medicaid, сказав чиновник. 

Зазначається, що США найближчим часом мають намір відпрацювати програму підтримки, яка охопить десятки тисяч евакуйованих афганців. Багато з них покинули свою країну, не маючи при собі нічого, крім одягу.

Нагадаємо, 30 серпня в Одесу з київського аеропорту "Бориспіль" рятувальники Київської та Одеської областей доставили 133 громадянина Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

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