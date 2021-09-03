Президент висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії між Нацгвардією США та ЗСУ.

Фото: Офіс президента

Під час робочого візиту до США Президент України Володимир Зеленський побував на авіабазі "Моффет-Філд" у Каліфорнії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Володимир Зеленський зустрівся із заступником губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувачем Національної гвардії штату Девідом Болдвіном. Главу держави ознайомили з діяльністю Нацгвардії Каліфорнії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія та Збройні Сили України", – сказано в повідомленні.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський оглянув зразки озброєння й техніки каліфорнійських нацгвардійців. Також йому продемонстрували виконання тренувальних вправ з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування особового складу.

Президент України подякував командуванню Національної гвардії Каліфорнії за теплий прийом. Він відзначив її тісну співпрацю з Нацгвардією та ЗСУ й висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії між ними.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що 31 серпня і 1 вересня Зеленський проводив зустрічі з керівництвом США у Вашингтоні, а 2 вересня полетів на Західне узбережжя в Сан-Франциско. Президент виступив із лекцією в Стенфордському університеті, а також відвідав офіс Apple для зустрічі з керівником компанії Тімом Куком.

Також глава української держави зустрівся з інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини. Президент розказав венчурним фондам про "Дія City", а також закликав інвесторів вкладати в Україну.