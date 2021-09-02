Недолюстрований митник став начальником одеської Держпродспоживслужби

Рік тому його звільнили з Одеської митниці.

Митник Денис Пудрик, якого рік тому звільнили з посади в.о. начальника Одеської митниці, з 26 серпня став начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті управління.

Пудрик з 1998 року працював у митній службі, дослужившись за часів Віктора Януковича до посади начальника регіональної митниці, зокрема Кримської. На ній він перебував з червня 2013 по травень 2014 року.

Після зміни влади його було люстровано за законом про очищення влади, але на початку 2020 року Пудрик через суд домігся поновлення на посаді.

У серпні 2021 року Пудрика призначили на посаду в.о. начальника Одеської митниці, а через два місяці він був звільнений за погану роботу.