У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
У Білому домі анонсували ключові домовленості Байдена і Зеленського
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
Юрій Луценко: «В українській політиці всі настільки один з одним переспали, що все згадати неможливо"
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Радник глави ОП запропонував перейменувати Україну
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
В України можуть відібрати одне "золото" Паралімпіади-2020
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
ГоловнаПолітика

Недолюстрований митник став начальником одеської Держпродспоживслужби

Рік тому його звільнили з Одеської митниці.

Недолюстрований митник став начальником одеської Держпродспоживслужби
Фото: facebook.com/consumer.odessa

Митник Денис Пудрик, якого рік тому звільнили з посади в.о. начальника Одеської митниці, з 26 серпня став начальником Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Про це повідомляється на сайті управління.

Пудрик з 1998 року працював у митній службі, дослужившись за часів Віктора Януковича до посади начальника регіональної митниці, зокрема Кримської. На ній він перебував з червня 2013 по травень 2014 року.

Після зміни влади його було люстровано за законом про очищення влади, але на початку 2020 року Пудрик через суд домігся поновлення на посаді.

У серпні 2021 року Пудрика призначили на посаду в.о. начальника Одеської митниці, а через два місяці він був звільнений за погану роботу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також