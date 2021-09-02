Резніков: Росія поверне Крим і ще покладатиме квіти до монументів жертв своєї агресії

"Ми побачимо деокупацію досить швидко. Вона пройде за згодою керівництва РФ".

Віцепрем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що вірить у мирну деокупацію Криму. В інтерв'ю "Лізі" він висловив упевненість, що це відбудеться "досить швидко".

"Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом. Сучасна стратегія – політико-дипломатичний шлях", - підкреслив Резніков.

Він додав, що сучасний світ міняється дуже швидко, і Росія "як країна-бензоколонка" не зможе довго триматися на нафті й газі.

"Тому я впевнений, що ми побачимо деокупацію досить швидко. До того ж вона пройде за згодою керівництва РФ. Це точно. У них просто іншого варіанту не буде. Керівництво Росії ще буде покладати квіти до монументів жертв російської агресії. І це не жарт", - сказав віцепрем'єр.

Нагадаємо, що напередодні Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що люди в Криму будуть з радістю зустрічати українську владу після деокупації.

Росія окупувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію півострова Російською Федерацією.

Згідно з чинними законами України, в'їзд будь-яких людей до Криму та виїзд дозволено лише через дорожні та залізничні пункти пропуску, розташовані на адміністративній межі між Кримом і материковою Україною. Особам, які перетинають кордон, порушуючи українське законодавство, забороняють в'їзд в Україну.