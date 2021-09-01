З початку доби на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню

На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Від початку доби в зоні проведеня операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, у напрямку Золотого-4 російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та міномети 82-го калібру.

Поблизу Новозванівки збройні формування РФ вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"На обстріли російсько-окупаційні військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби, 31 серпня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.