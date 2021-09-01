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Усі громади УГКЦ в Італії перейшли на григоріанський календар

Усі громади УГКЦ в Італії перейшли на григоріанський календар
Храм святих Сергія і Вакха в Римі
Фото: chiesaucraina.it

З 1 вересня всі громади екзархату Української греко-католицької церкви в Італії переходять на григоріанський календар.

Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Проголошую перехід усіх українських громад Апостольського екзархату в Італії на григоріанський календар з 1 вересня 2021 року, з початку Індикту, тобто Нового літургійного року", - йдеться в декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31 травня 2021 року.

Рішення про перехід, як зазначено у декреті, ухвалене, "піклуючись про духовний розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії нашої Церкви, у турботі про вірних моїй опіці повірених, розуміючи потреби всіх вірян та дбаючи про можливість кожного вповні жити літургійним, а передусім євхаристійним життям".

Апостольський екзархат УГКЦ в Італії - екзархат Української Греко-Католицької Церкви з осідком у Римі, заснований 11 липня 2019 року. Ця церковна територіальна одиниця охоплює всю територію Італії. Духовну опіку приблизно 70 тисяч вірних, згуртованих у 152 громадах здійснюють понад 60 священників. Апостольським екзархом є владика Діонісій Ляхович, катедральним храмом та осідком - парафіяльний храм Святих Сергія і Вакха в Римі.

Нагадаємо, в Православній церкві України вважають, що ризики від реформи церковного календаря зараз очевидні і реальні. Поспішна календарна реформа законсервує в Московському Патріархаті тисячі громад з мільйонами вірян і внесе сум'яття в українське православ'я на десятиліття вперед.

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