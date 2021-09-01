Віцеспікер часів Януковича Калєтник через суд повернув собі 14 гектарів землі в Бучі

Колишній заступник голови Верховної Ради, член забороненої в Україні КПУ Ігор Калєтнік, через суд повернув собі "Бучанське Межигір’я" - 14 гектарів лісу знов огороджені 10-ти метровим парканом.

Про повідомив в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов.

Він зазначив, що три місяці тому, за клопотанням матері Калєтніка остання судова інстанція повернула родині 14 гектарів Бучанського лісу.

"П'ять років глибокої судової тяганини і у 2019 році мати Калєтніка звертається до Ірпінського міського суду з клопотанням про нововиявлені обставини. Усі юридичні обставини та ряд судових рішень я описувати не буду. Але вони призвели до того, що Верховний Суд України 26 травня цього року виніс рішення, відповідно до якого земля повернулася до матері Калєтніка – Галини Калєтнік. Цинічність ситуації полягає в тому, що одразу ж після рішення суду Ігор Калєтнік переоформлює майно на себе", - написав Фірсов у фейсбуці.

Він також наголосив, що рішення суду не публікували, поки у Верховний Суд не надійшов його запит.

"Думаю, Ігор Калєтнік переконаний, що його всі забули і скоро можна спокійно повертатися в Україну, і починати будувати своє Бучанське Межигір’я. Він впевнений, що рішення Верховного Суду є остаточним і тепер землею можна розпоряджатись як завгодно. Але я би не радив Калєтніку надто святкувати, РНБО ще ніхто не відміняв…", - додав в.о. глави Держекоінспекції.

Нагадаємо, Калєтник був заступником голови Верховної Ради за часів Януковича, голосував за закони 16 січня. Також з 2010 по 2012 рік Калєтник очолював митницю.

5 грудня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила Калетніка в розшук. Справу проти нього відкрили за підозрою в отриманні 8 млн доларів хабаря. Також Калетнік проходив у справі про голосування за "диктаторські закони 16 січня"

У березні 2010-го Калетніка було призначено головою Держмитслужби України. У грудні 2012 року він пройшов до парламенту VIІ скликання за списком Комуністичної партії. Він працював першим заступником голови Верховної Ради, залишивши посаду 22 лютого 2014 року.

У 2019 році суд визнав незаконним розшук Калетніка у справі "про закони 16 січня". Наприкінці серпня того ж року ГПУ закрила кримінальне провадження проти нього.