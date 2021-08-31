Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
Угорщина погодила з Росією 15-річний контракт на постачання газу в обхід України
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Разумков відвідав Донбас (оновлено)
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Американська ПРО перехопила 5 ракет, випущених по аеропорту Кабула
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
Помер російський генерал, який воював проти України в 2014-2015 роках
ГоловнаСуспільствоЖиття

​В Україні під час карантину не виплачується допомога з часткового безробіття, - омбудсман

Кабмін досі не затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування.

​В Україні під час карантину не виплачується допомога з часткового безробіття, - омбудсман
Фото: Людмила Денисова\ФБ

Кабінет міністрів так і не затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2021 рік, через що страхувальники не отримують встановлену урядом допомогу з часткового безробіття на період карантину.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Мені стало відомо, що у 2021 році Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не здійснює фінансування заяв страхувальників для отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України. Це порушення прав громадян на соціальний захист є результатом відсутності фінансування з незатвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду", – написала Денісова у своєму Telegram-каналі.

У зв'язку з цим омбудсман звернулася до першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка за "невідкладним вирішенням питання щодо затвердження бюджету зазначеного Фонду".

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про надання державної допомоги громадянам з часткового безробіття, який передбачає надання такої допомоги не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території країни.

Відповідно до закону, Кабмін отримав право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

З початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні сягнув 15,8 млрд грн. У грудні минулого року прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття, пов'язаного з пандемією ковіду.

За даними Держстату, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мали статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також