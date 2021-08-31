​В Україні під час карантину не виплачується допомога з часткового безробіття, - омбудсман

Кабінет міністрів так і не затвердив бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2021 рік, через що страхувальники не отримують встановлену урядом допомогу з часткового безробіття на період карантину.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Мені стало відомо, що у 2021 році Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не здійснює фінансування заяв страхувальників для отримання допомоги з часткового безробіття на період карантину та/або надзвичайної ситуації, встановлених Кабінетом Міністрів України. Це порушення прав громадян на соціальний захист є результатом відсутності фінансування з незатвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Фонду", – написала Денісова у своєму Telegram-каналі.

У зв'язку з цим омбудсман звернулася до першого віце-прем'єра - міністра економіки Олексія Любченка за "невідкладним вирішенням питання щодо затвердження бюджету зазначеного Фонду".

Нагадаємо, 1 березня президент Володимир Зеленський підписав закон про надання державної допомоги громадянам з часткового безробіття, який передбачає надання такої допомоги не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території країни.

Відповідно до закону, Кабмін отримав право визначати порядок надання допомоги з часткового безробіття на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги.

З початку карантину загальний обсяг допомоги з безробіття в Україні сягнув 15,8 млрд грн. У грудні минулого року прем’єр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття, пов'язаного з пандемією ковіду.

За даними Держстату, станом на 25 січня 2021 року 485,3 тис. українців мали статус безробітного. Це на 33% більше, ніж на цю ж дату 2020 року.