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Виведені з обігу 25-копійчані монети можуть врятувати життя дітям – Акція «Монетки дітям» від НБУ та Фонду «Таблеточки»

Їх можна здати в банках-партнерах проєкту. 

Виведені з обігу 25-копійчані монети можуть врятувати життя дітям – Акція «Монетки дітям» від НБУ та Фонду «Таблеточки»
Кирило Шевченко

Національний Банк України і благодійний фонд «Таблеточки» оголосили про старт всеукраїнської акції «Монетки дітям» зі збору коштів на допомогу дітям з онкозахворюваннями. Як пояснив у Facebook голова НБУ Кирило Шевченко, для участі в акції достатньо принести до відділення одного з банків-партнерів монети номіналом 25 копійок, які вже виведені з обороту, але продовжують зберігатися в будинках українців.

«Сьогодні разом із засновницею благодійного фонду «Таблеточки» Ольгою Кудіненко ми розпочали всеукраїнську благодійну акцію «Монетки дітям». Ця акція відбувається за підтримки Міністерства освіти і науки. Разом із банками-партнерами ми будемо збирати допомогу для онкохворих дітей», - написав Шевченко.

За його словами, на руках у українців, як і раніше, знаходиться близько півтора мільярда монет номіналом 25 копійок на загальну суму близько 400 млн гривень.

«Цими монетами вже майже рік неможливо скористатися, бо вони виведені з обігу. Монети лежать вдома по скарбничках, кишенях, полицях тощо. Проте їх можна вільно обміняти в банках на монети тих номіналів або банкнот, що залишаються в обігу. За бажанням, ці гроші можна направити на допомогу дітям», - пише голова НБУ.

В акції беруть участь 6 банків: Ощадбанк, Райффайзен банк, ПУМБ, ОТП банк, МТБ банк і Індустріалбанк. У їхніх відділеннях благодійник може здати монети номіналом 25 копійок і дати згоду на перерахування цих коштів на рахунок фонду «Таблеточки».

Зібрані кошти підуть на купівлю ліків, спеціального харчування, паліативну допомогу, реабілітацію та лікування за кордоном сотень хворих дітей.

«Зі свого боку прошу співгромадян взяти участь у акції та допомогти маленьким українцям у боротьбі з їхньою хворобою. Завдяки нам з вами, історія їхніх перемог може зрости!» - додає Кирило Шевченко.

Дитяча онкологія - одна з найгостріших проблем у сучасному світі. Тільки в минулому році в Україні було діагностовано 1442 випадки онкології у дітей до 14 років, і лише 60% дітей в Україні одужують. При цьому досвід сучасної медицини доводить, що дитяча онкологія виліковна. У європейських країнах, наприклад, відсоток позбавлення від злоякісних пухлин і лейкозів у дітей доходить до 75-80%.

Нагадаємо, нещодавно Кирило Шевченко заявив, що банківська система України за 30 років незалежності стала прозорою і відкритою для світу.

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