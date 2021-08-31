Дитячі іграшки: реальна необхідність чи успішний маркетинг?

Перед початком школи та садочка, активно надходять запитання від батьків про наявність ігрової кімнати та широкого асортименту іграшок для першачків та дітей, які йтимуть до садочка. Для батьків один з важливих факторів вибору школи чи садочка є факт присутності дитячих забавок та їх кількість.

Фото: Александр Рудоманов

Для мене величезна ігрова кімната для дітей завжди дорівнює їх самотності. Я вважаю, що великі ігрові зони доцільні лише у торгових центрах, де дітки ще можуть відчувати себе самотніми, але точно не вдома чи школі.

Купуючи іграшку, ви купуєте вільний час собі

Але давайте детально розберемо тему дитячих іграшок. Що, якщо я вам скажу, що дітям, фактично, не потрібні іграшки?

Для початку дві важливі речі, які ви маєте зрозуміти:

Перша - купуючи іграшку - ви просто купуєте свій вільний час;

Друга - асортимент, який пропонує ринок іграшок, нав‘язує нам несправжні потреби та відчуття того, що купуючи ту чи іншу іграшку своїй дитині, ми робимо щось позитивне і добре.

Іграшки - це зручно, адже від нас залежить лише фінансова сторона питання. Але фінанси в плані стосунків не завжди грають.

Розвиває увага, а не іграшки

Важлива не наявність та кількість іграшок: дорогих чи дуже дорогих, японських чи китайських, а важлива наявність живого справжнього контакту. Контакт між батьками та дитиною, вчителем та учнем, між дітьми одне з одним. Тільки при наявності живого контакту в сім‘ї щасливі діти, а в школі успішні учні, які зацікавлені у своїй освіті.

Ми повинні зрозуміти, що розвиває не сама іграшка, а якісний живий контакт дорослого з дитиною. Коли ви купуєте «наворочену» іграшку, яка обіцяє розвивати дитину, то розумійте, що це лише маркетинг і сама по собі іграшка нічого не зробить. Але зробите ви.

Чим простіше - тим краще

Ще одне підтвердження того, що не завжди дороге означає хороше в тому, що купуючи, наприклад, машинку, яка є простішою, ми навпаки робимо добре своїм дітям, адже чим простіша іграшка, тим більший політ для фантазій та варіантів гри для малечі. Чим дорожча, зручніша та «навороченіша» машинка, тим менше з нею можна щось придумати, пофантазувати. Згадайте наше дитинство, коли ми з простих камінчиків та паличок створювали цілі світи.

У школі теж саме. Чим більше зручного та готового, тим менше в дітей креативності.

Якщо заглянути в STEM-лабораторії українських приватних шкіл, ви побачите, як правило, вже готові певні рішення для дітей, якими вони можуть користуватися. Але, загляньмо, наприклад, у школи Ізраїлю. Більшість освітнього невеличкого обладнання діти роблять самі. Буквально з нічого.

Те, на що справді потрібно приділяти увагу під час вибору школи чи садочка, це підхід вчителів та присутність контакту між дітьми та дорослими, а не перекидування відповідальності на новомодні гаджети та обладнання.

Рекомендую також подивитись фільм «Іграшка», де в головній ролі П‘єр Рішар, щоб подивитись приклад, що робить з дітьми живий справжній контакт.

Дітям важливий здоровий якісний контакт, залученість та реальність. Не створюйте ілюзію іграшками, не ідеалізуйте їх, дайте дітям можливість реального. Дайте дітям час та увагу, а не перекидайте відповідальність на іграшки чи обладнання, адже вони ніколи не будуть вище за людей та живого контакту.