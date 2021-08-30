Розкажи бабусі: Як переконати старше покоління вакцинуватися від COVID-19?

Проте навколо теми щеплення та COVID-19 дуже багато фейків та маніпулятивної інформації. Тож важливо поговорити з близькими, які ще не вакцинувалися, та переконати їх це зробити. Якщо ви не знаєте, як краще будувати розмову зі старшим поколінням про вакцинацію, ми пропонуємо поради від ЮНІСЕФ та з власного досвіду.

Розробка безпечної та ефективної вакцини від COVID-19 – великий крок до завершення пандемії. У світі та в Україні найвищий пріоритет щеплення надається людям з груп ризику, зокрема, старшому поколінню. Оскільки вони більш вразливі до COVID-19 і можуть важче переносити захворювання, ризик зростає у віці вже від 50 років.

Щороку вакцини від різних хвороб рятують два-три мільйони людей у світі та є великим досягненням сучасної медицини. Вони готують імунну систему розпізнавати та знищувати певні віруси й бактерії.

Дізнайтеся, що саме їх турбує та чому вони не довіряють вакцинації

Вислухайте своїх близьких та спробуйте зрозуміти, чому саме вони скептичні щодо вакцинації від COVID-19. Це допоможе їм відчути комфорт у спілкуванні та зрозуміти, що до них дослухаються, а вам – зрозуміти про що саме вам варто розповісти та як краще діяти. Ви можете звернутися за інформацією до сайту МОЗ, де постійно оновлюється розділ з відповідями на часті запитання. А також стежити за сайтом ВООЗ, на якому можна почитати про останні дослідження, деталі про розроблені вакцини, статистику тощо.

Починайте з цінностей, а не фактів

Якщо в людини вже є сформована думка, вона погано сприймає факти, навіть якщо з ними важко сперечатися. Тому ми радимо спочатку звертатися до цінностей, які важливі вашим батькам або дідусям та бабусям. Наприклад, якщо їм набридло, що постійно закривають магазини, зупиняється громадський транспорт, є обмеження в пересуванні та соціальних контактах – поясніть їм, що світ повернеться до звичного життя, коли всі вакцинуються. Або що після щеплення вони зможуть бачити дітей та онуків частіше, адже це буде безпечно. Говоріть загалом про COVID-19 та яким руйнівним він став для багатьох людей, не обмежуйтеся лише темою вакцинації.

Не фокусуйтеся на міфах та фейках

Розмова не має вестися лише навколо фейків та спроби їх зруйнувати. Адже, по-перше, ви все одно не спростуєте всі міфи, по-друге, вони запам’ятовуються краще за факти. Але якщо вас вже втягнули у цю дискусію, ЮНІСЕФ радить використати наступний підхід: факт, попередження, міф, факт.

1. Почніть з факту, що вакцини від COVID-19 безпечні та ефективні (це перевірено міжнародними інституціями та низкою досліджень, що постійно оновлюються).

2. Попередьте, що у медіа чи соцмережах поширюють дезінформацію про…

3. Розкажіть, який саме міф чи фейк ви маєте на увазі.

4. Завершіть фактом – поясніть, чому це неправда.

Найважливіше – це замінити дезінформацію на коректну інформацію.

Зробіть заклик до дії

Просто скажіть своїм батькам чи бабусі та дідусю: «А ходімо вакцинуємося». Або запропонуйте їм піти з кимось зі своїх сусідів чи друзів. Як не дивно, але прямий заклик до дії та живі приклади можуть спрацювати краще, аніж довгі розмови та переконання.

Не здавайтеся

Переконати людей, які вже скептично ставляться до щеплення доволі складно, їхня думка не зміниться після однієї дискусії. Тому регулярні розмови, нові факти, історії про друзів та близьких, які вже вакцинувалися – все це поступово може переконати. Головне, не втрачати зв’язок та продовжувати спілкування на цю тему.

Як допомогти старшим людям вакцинуватися

Якщо ваші старші родичі готові вакцинуватися, допоможіть їм отримати всю необхідну інформацію про саму процедуру, перевірити протипоказання та записатися на щеплення. А також не забудьте повідомити їх про можливі побічні реакції і що це цілком нормально.

Про вакцинацію

В Україні використовують перевірені та ефективні вакцини. Для повної імунізації потрібно отримати дві дози щеплення, інакше це не буде ефективно. Щеплення проводять кількома способами. За допомогою мобільних бригад, які працюють там, де ускладнений доступ до медичних закладів, а також можуть виїжджати до людей, які не можуть самостійно пересуватися.

Також можна вакцинуватися у пунктах щеплення та центрах масової вакцинації. Переглянути перелік таких пунктів, адресу та графік роботи можна тут або на сайті медичної системи Helsi (не забудьте позначити місто проживання).

Як підготуватися

Перевірте протипоказання:

Важка алергічна реакція на попередню дозу вакцини (зокрема це стосується мРНК-вакцини виробника Pfizer/BioNTech).

Гіперчутливість до одного з компонентів вакцини (дізнатися про склад вакцини можна у медичних працівників, які проводять вакцинацію або в сімейного лікаря). Ще є інформація про склад тут:

https://vaccination.covid19.gov.ua/articles/astrazeneca

https://vaccination.covid19.gov.ua/articles/sinovac

https://vaccination.covid19.gov.ua/articles/pfizer

Температура тіла вище 38,5ºC

Незначні інфекції, наприклад застуда або невисока температура (хоча це не є протипоказанням, але так може проявлятися COVID-19, тож краще почекати до повного одужання)

Про більш специфічні протипоказання можна прочитати тут. Якщо ваші родичі мають хронічні або аутоімунні захворювання, вони також можуть вакцинуватися. Щоб не хвилюватися, радимо повідомити сімейного лікаря про бажання вакцинуватися, а пізніше розповісти про побічні реакції, якщо такі виникнуть.

Як записатись на вакцинацію?

Людей, старших 60 років, можна записати на щеплення кількома способами:

1. Зателефонувати сімейному лікарю та дізнатись про найближчий пункт щеплення за місцем проживання пацієнтів.

2. Якщо сімейного лікаря немає, бажано підписати сімейну декларацію (це спростить процедуру щеплення та подальші звернення до медичних закладів), але це не обов’язкова вимога. Пацієнти мають бути зареєстровані у Реєстрі пацієнтів ЕСОЗ, інакше неможливо отримати щеплення.

Пацієнти зареєстровані у системі, якщо:

вже мають декларацію із сімейним лікарем;

отримували ліки за програмою «Доступні ліки»;

отримували електронне направлення від лікаря.

В іншому випадку у пункті щеплення потрібно буде завести тимчасову картку і переконатися, що вас внесли до Реєстру ЕСОЗ.

3. Зателефонувати до пункту щеплень для вакцинації та записатися до найближчого закладу за місцем проживання.

4. Зателефонувати в контакт-центр МОЗ з питань COVID-19: 0 800 60 20 19.

Реакції на щеплення

Вакцини від COVID-19 безпечні, щеплення допоможе захистити ваших близьких від важкого захворювання на COVID-19. Після вакцинації можуть з’явитися деякі побічні реакції, це означатиме, що організм формує захист до вірусу та покращує імунітет.

Найбільш поширені реакції:

Біль та набряк у місці щеплення

Висока температура

Озноб

Втома

Головний біль

Діарея

Зазвичай побічні дії можуть проявлятися протягом кількох днів. Ймовірність будь-яких з перелічених та інших ефектів залежить від вакцини. Можуть бути більш важкі реакції, навіть схожі на COVID-19. Головне, не лякатися та не займатися самолікуванням. При погіршенні здоров’я зателефонуйте сімейному лікарю та проконсультуйтеся з ним.

Пам’ятайте, що реакція організму на вакцинацію означає роботу над посиленням імунітету від COVID-19.

Старші люди знаходяться у групі ризику важкого перетікання COVID-19 та ускладнень після хвороби. Тож спроби переконати близьких вакцинуватися – не просто кухонні дебати, а спосіб зберегти їхнє здоров’я та життя.