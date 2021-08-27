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МОЗ планує ревакцинацію через рік, попри те, що COVID-сертифікат діє пів року

Дискусії з приводу бустерної дози наразі тривають.

МОЗ планує ревакцинацію через рік, попри те, що COVID-сертифікат діє пів року
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України планує проводити повторне щеплення від коронавірусної хвороби через рік після проходження повного курсу вакцинації.

Про це заступник голови МОЗ - головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в інтерв'ю "BBC News Україна".

"Поки ми не робимо бустерну дозу (допоміжну дозу вакцини до двох обов'язкових – ред.). Зараз наша основна стратегія - це ревакцинація через рік", - сказав він.

Кузін зазначив, що зараз тривають дискусії з приводу того, як ревакцинувати населення, і "є лише декілька заяв фармкомпаній, що бустерна доза викликає більшу імунну відповідь". 

"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.

На запитання, чи можна буде міняти вакцини при повторній вакцинації, головний санітарний лікар сказав: "Можна, але поки що рекомендацій немає". 

"Скоріше за все, наприкінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози. Стратегії про ревакцинацію будуть розглядатися також пізніше", - сказав Кузін.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів про вакцинацію у "Дії". Проте цифровий сертифікат діятиме 180 днів (пів року) після проходження повного курсу вакцинації.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в ЄС і ВООЗ вивчають, чи можна продовжити дію сертифікату до 12 місяців.

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