За добу в Україні понад 41 тис. осіб отримали щеплення проти ковіду

За минулу добу в Україні 41 477 осіб отримали щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"41 477 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 29 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 13 320 осіб, повністю імунізовані 28 157 осіб", - йдеться в повідомленні.

Протягом доби працювали 304 мобільні бригади, 1 100 пунктів щеплення та 354 центри вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 308 727 осіб, з них отримали одну дозу 5 308 725 осіб, повністю імунізовані й отримали дві дози 3 622 915 осіб (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього зроблено 8 931 640 щеплень.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль спостерігається низький рівень вакцинації, якщо в суботу, 27 серпня, було зроблено понад 166 тис. щеплень, то наступного дня ця цифра впала до 87 тис.

Також у суботу та неділю в Україні часто фіксують порівняно невисокі показники нових хворих. Медики пояснюють це ефектом вихідного дня - у вихідні працюють менше лабораторій і менше людей здають тести. Так, за минулу добу було зафіксовано 749 нових випадків ковіду.

Міністерство охорони здоров'я України планує проводити повторне щеплення від коронавірусної хвороби через рік після проходження повного курсу вакцинації.