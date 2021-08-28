Другий день поспіль в Україні підтвердили понад 2 тисячі випадків ковіду

За п’ятницю, 27 серпня в Україні зафіксовано 2 082 нові підтверджені випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (266), Львівській (189), Харківській (187) та Донецькій (157) областях.

Летальних випадків – 54.

Також за минулу добу госпіталізовано 708 осіб і одужало 1 025 осіб.

За добу методом ПЛР протестовано 27 605 осіб, методом ІФА – 8 272 і експрес-тестами – 22 258 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 282 285 осіб, одужало – 2 205 707, летальних випадків – 53 686 і проведено 11 931 126 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, у четвер, 26 серпня, в Україні було зафіксовано 2 032 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Це найвищий показник з 3 червня, коли за добу виявили 2 266 випадків ковіду.

За прогнозом експертів Київської школи економіки, Україна вийде із "зеленої" зони в першій половині вересня.

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