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Сільвіо Берлусконі госпіталізували в Мілані

Лідеру партії Forza Italia знадобилось поглиблене обстеження після ковіду.

Сільвіо Берлусконі госпіталізували в Мілані
Фото: EPA/UPG

Колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі у четвер госпіталізували в Мілані.

Про це у п'ятницю повідомила газета Corriere della Sera.

У лікарні Сан-Раффаеле він проходить медобстеження, мета якого - визначити, якою мірою він відновився після перенесеного раніше захворювання на коронавірус COVID-19.

Соратники Берлусконі, який очолює партію "Вперед, Італіє", наголосили, що йдеться про "необхідне поглиблене медичне обстеження".

У травні цього року 84-річний Берлусконі проходив лікування в Сан-Раффаеле від ускладнень, які у нього виникли через коронавірус.

Останніми місяцями Берлусконі неодноразово опинявся в госпіталі, зокрема, через проблеми з серцем.

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