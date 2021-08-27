Сільвіо Берлусконі госпіталізували в Мілані

Колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі у четвер госпіталізували в Мілані.

Про це у п'ятницю повідомила газета Corriere della Sera.

У лікарні Сан-Раффаеле він проходить медобстеження, мета якого - визначити, якою мірою він відновився після перенесеного раніше захворювання на коронавірус COVID-19.

Соратники Берлусконі, який очолює партію "Вперед, Італіє", наголосили, що йдеться про "необхідне поглиблене медичне обстеження".

У травні цього року 84-річний Берлусконі проходив лікування в Сан-Раффаеле від ускладнень, які у нього виникли через коронавірус.

Останніми місяцями Берлусконі неодноразово опинявся в госпіталі, зокрема, через проблеми з серцем.