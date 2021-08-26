​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
​Підсумки візиту патріарха Варфоломія: геополітичні моделі православ’я, навернення Зеленського та психологічні комплекси РПЦ
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
«Рада-30»: «шифр» Зеленського і «не той» Великий Герб
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
30-ліття незалежності: Україна впевнено йде вперед
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Святослав Вакарчук уперше став батьком
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Президентка Естонії зізналась, що радить не інвестувати в Україну
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
Кучма: "У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін"
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
Поліція встановила особу чоловіка, який облив зеленкою Порошенка
ГоловнаСвіт

​Байден не має наміру переносити терміни виходу військ США з Афганістану, - ЗМІ

В адміністрації США вважають, що за терактами в аеропорту Кабулу стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави".

​Байден не має наміру переносити терміни виходу військ США з Афганістану, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден не має наміру вносити будь-які зміни в терміни виведення американських військ з Афганістану.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News з посиланням на поінформовані джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами співрозмовників телеканалу, з Білого дому не надходило жодних свідчень щодо того, що Байден має намір змінити дату - 31 серпня - як останнього терміну відходу США з Афганістану.

Крім того, в адміністрації США вважають, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави".

Нагадаємо, двадцятирічна американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду президента пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен, як вважається, спланував із Афганістану, де мав політичний притулок. 

У липня Байден назвав нову дату повного виведення військ – 31 серпня. Після того, як основна частина американських військ почала вилітати з Афганістану, рух "Талібан" став захоплювати провінції, аж поки не увійшов до Кабула. Президент Афганістану поїхав з країни. Захоплення влади супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян. А Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також