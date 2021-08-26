​Байден не має наміру переносити терміни виходу військ США з Афганістану, - ЗМІ

В адміністрації США вважають, що за терактами в аеропорту Кабулу стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави".

Президент США Джо Байден не має наміру вносити будь-які зміни в терміни виведення американських військ з Афганістану.

Про це повідомляє британський телеканал Sky News з посиланням на поінформовані джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами співрозмовників телеканалу, з Білого дому не надходило жодних свідчень щодо того, що Байден має намір змінити дату - 31 серпня - як останнього терміну відходу США з Афганістану.

Крім того, в адміністрації США вважають, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави".

Нагадаємо, двадцятирічна американська місія в Афганістані за планом адміністрації Дональда Трампа мала бути завершена до 1 травня 2020. Байден після вступу на посаду президента пообіцяв, що вона завершиться до 11 вересня – символічної дати трагічного теракту із вежами-близнюками, який Усама бен Ладен, як вважається, спланував із Афганістану, де мав політичний притулок.

У липня Байден назвав нову дату повного виведення військ – 31 серпня. Після того, як основна частина американських військ почала вилітати з Афганістану, рух "Талібан" став захоплювати провінції, аж поки не увійшов до Кабула. Президент Афганістану поїхав з країни. Захоплення влади супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення. Інші держави масово евакуюють своїх громадян. А Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула.

Президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.