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Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух, повідомляється про загиблих (оновлено)

Пентагон з'ясовує інформацію.

Фото: Hamid Haidari

Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal. Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляє, що є поранені серед афганців.

Представник Пентагону Джон Кірбі у своєму твіттері підтвердив факт вибуху і зазначив, що наразі інформація з'ясовується.

"Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула. На даний момент інформація про постраждалих неясна. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо", - написав він.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибух скоїв смертник. Про атаку смертника також повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін.

За інформацією Міністерства оборони Туреччини, вибухів було два.

Sky News Arabia з посиланням на джерела повідомляє про 11 загиблих.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула.

"Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила", - написав спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

Раніше США і країни-союзники закликали негайно покинути аеропорт в Кабулі через загрозу теракту.

Нагадаємо, таліби захопили владу на тлі виведення американських військ з Афганістану. Президент Афганістану поїхав з країни. Захоплення влади супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Інші держави масово евакуюють своїх громадян. А Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула. При цьому президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.

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