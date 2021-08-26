Фото: Hamid Haidari

Біля воріт аеропорту Кабула стався вибух.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal. Телеканал CNN з посиланням на джерела повідомляє, що є поранені серед афганців.

Представник Пентагону Джон Кірбі у своєму твіттері підтвердив факт вибуху і зазначив, що наразі інформація з'ясовується.

"Ми можемо підтвердити факт вибуху біля аеропорту Кабула. На даний момент інформація про постраждалих неясна. Ми надамо додаткові відомості, коли зможемо", - написав він.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Numerous victims now arriving outside a local hospital via ambulance in #Kabul.pic.twitter.com/WfnQ098cwJ — The Intel Crab (@IntelCrab) August 26, 2021

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибух скоїв смертник. Про атаку смертника також повідомила журналістка Fox News Дженніфер Гріффін.

NEW: Suicide bomber “complex SBIED attack” with firefight at Abbey Gate outside Kabul airport; Afghan casualties: US official — Jennifer Griffin (@JenGriffinFNC) August 26, 2021

За інформацією Міністерства оборони Туреччини, вибухів було два.

Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021

Sky News Arabia з посиланням на джерела повідомляє про 11 загиблих.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула.

"Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила", - написав спікер МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

Раніше США і країни-союзники закликали негайно покинути аеропорт в Кабулі через загрозу теракту.

Нагадаємо, таліби захопили владу на тлі виведення американських військ з Афганістану. Президент Афганістану поїхав з країни. Захоплення влади супроводжується великою кількістю жертв серед цивільного населення.

Інші держави масово евакуюють своїх громадян. А Пентагон пообіцяв впродовж двох тижнів підтримувати безпеку в аеропорту Кабула. При цьому президент США Байден заявив, що Сполучені Штати не братимуть участі в бойових діях на території Афганістану, якщо афганці самі не готові боротися з екстремістами. Він сказав, що країну зможуть безпечно покинути всі, хто співпрацював зі США.