США і країни-союзники закликали негайно покинути аеропорт в Кабулі через загрозу теракту

США і союзники закликали людей покинути аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку бойовиків ІДІЛ. Західні війська поспішають евакуювати якомога більше своїх громадян до дедлайну 31 серпня, пише Reuters.

Посольство США в Кабулі порадило громадянам уникати поїздок в аеропорт. При цьому тих, хто вже там, закликали негайно поїхати через "загрозу небезпеки".

В аналогічному повідомленні Великобританія закликає людей в районі аеропорту переміститися в "безпечне місце".

"Існує постійна висока загроза терористичного нападу", – йдеться в заяві МЗС Великобританії.

Закликала покинути зону аеропорту і Австралія.

При цьому співробітник Афганської цивільної авіації Ахмедулла Рафікзай сказав, що люди продовжували збиратися у воріт попри попередження про атаку.

"Терористу буде дуже легко атакувати коридори, заповнені людьми, хоча попередження були зроблені неодноразово. Але люди не хочуть їхати, це їхня рішучість покинути цю країну, і вони не бояться навіть померти, кожен ризикує своїм життям", – зазначив він.

Нагадаємо, що на території Афганістану наразі залишається близько 90 громадян України, дипломати опрацьовують можливі шляхи їх евакуації. Також на території країни лишаються громадяни багатьох інших країн.

"Талібан" дозволив евакуюватися тільки до 31 серпня і відмовився продовжувати цей термін.