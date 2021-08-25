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​Російський "Уралвагонзавод" запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата"

Минулого року його автори придумали ліжечко для немовлят у вигляді танка Т-72.

Уральське конструкторське бюро вагонобудування (дочірня компанія "Уралвагонзавода") в Нижньому Тагілі отримало патент на дитячу спортивно-ігровий майданчик у вигляді танка "Армата".

Про це повідомляють російські ЗМІ та публікують ескіз майданчика.

Зазначається, що розробкою володіє "НПК Уралвагонзавод", а серед авторів - начальник відділу інтелектуальної власності УКБВ Олександр Тіссен з сином Корнієм і фахівець УВЗ Максим Лебедєв з дружиною Любов'ю. Минулого року вони придумали ліжечко для немовлят у вигляді танка Т-72.

Тіссен і Лебедєва готові приступити до розробки конструкторської документації та зборки майданчиків. За їхніми словами, наразі умови для серійного виробництва є на території меблевого цеху Вовчанського механічного заводу.

"Завдяки багатому батьківського та інженерного досвіду Олександру Тіссеном і Максиму Лебедєву вдалося розробити по-справжньому зручні меблі: вона позбавлена гострих кутів. Замовлення на виготовлення меблів може бути розміщене на Вовчанському механічному заводі. Розробка буде запатентована", - прокоментували в УКБВ.

Нагадаємо, у серпні омбудсман Людмила Денісова звернулася до ЮНІСЕФ через мілітаризацію дітей в окупованих Росією частинах Луганщини та Донеччини.

У вересні 2018 року в окупованому Джанкої під час святкування Дня міста окупанти влаштували показовий виступ дітей, під час якого вони кидалися один на одного з багнетами, ножами, лопатами і шашками. Діти на сцені розігрували декілька мілітаристських сценок зі стилізованим боєм і вбивствами.

У травні 2015 року одній зі шкіл Донецька, окупованого бойовиками "ДНР", відбулася театралізована вистава, під час якої школярі з георгіївськими стрічками, одягнені в камуфляжні костюми, імітували розстріл українців.

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