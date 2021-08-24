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Барабанщик Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років

Музикант помер сьогодні в лондонській лікарні в оточенні своєї родини.

Чарлі Уоттс
Фото: EPA/UPG
Чарлі Уоттс

Барабанщик легендарного англійського рок-гурту Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років. 

Про це повідомляє Sky News.

У своїй заяві представник родини Уоттса Бернард Доерті повідомив: "З величезним сумом ми повідомляємо про смерть нашого дорогого Чарлі Уотса. Він спокійно помер сьогодні в лондонській лікарні в оточенні своєї родини”.

“Чарлі був люблячим чоловіком, батьком і дідусем, а також, як учасник The Rolling Stones, одним з найвеличніших барабанщиків свого покоління. Ми люб'язно просимо поважати конфіденційність його родини, учасників групи та близьких друзів у цей важкий час", - йдеться у повідомленні.

Уотс, який у червні відсвяткував свій 80-й день народження, приєднався до The Rolling Stones у 1963 році.

Він - один із учасників гурту, які були у його складі найдовше.

Раніше цього року було оголошено, що барабанщик пропустить майбутній тур до Сполучених Штатів, оскільки він одужує після медичної процедури.

Нагадаємо, у 2017 році лікарі діагностували рак легенів у іншого учасника рок-групи The Rolling Stones - гітариста Ронні Вуда.

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