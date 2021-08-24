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Зеленський запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну

Український президент також закликав долучитися до Кримської платформи. 

Зеленський запросив прем'єр-міністра Ізраїлю відвідати Україну
Фото: politeka.net

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. 

Очільник ізраїльського уряду привітав Україну з ювілеєм незалежності, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Зеленський запросив Беннета відвідати Україну. Він наголосив на вдячності українського народу за прояв солідарності з боку народу Держави Ізраїль. 

"Президент України поінформував Прем’єр-міністра Ізраїлю про успішне проведення інавгураційного саміту Кримської платформи та запросив Державу Ізраїль приєднатися до спільної декларації, підписаної за його результатами", – йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили двусторонню співпрацю, зокрема розвиток торговельно-економічної взаємодії, спрощення умов для міжлюдських контактів, підготовку до запланованих візитів найвищого рівня, зокрема ізраїльської делегації для участі у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Нагадаємо, що після вступу на посаду Нафталі Беннет запросив Володимира Зеленського відвідати Єрусалим – місто, яке своїм вважає і Ізраїль, і Палестина. Зеленський став одним із першим іноземних лідерів, з якими Беннет поговорив у якості прем'єр-міністра.

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