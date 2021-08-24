Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Олег Покальчук: “Цінності – це тільки те, за що ти готовий заплатити життям”
Кримська платформа. Початок деокупації
Кримська платформа. Початок деокупації
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабміні
П'ять президентів України про Незалежність
П'ять президентів України про Незалежність
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
У Києві відбувся парад до 30-ліття незалежності України. Відео
Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Міністри економіки про перспективи, розвиток бізнесу та блокчейн
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Українського алкогольного магната Климця засудили в Росії до 9 років колонії
Ангела Меркель і Орден Свободи
Ангела Меркель і Орден Свободи
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
Зеленський вручив сім перших відзнак "Національна легенда України"
ГоловнаПолітика

Депутати зібралися на скликану Зеленським сесію для розгляду законопроєкту про Великий герб

У залі зареєструвався 271 народний депутат. 

Депутати зібралися на скликану Зеленським сесію для розгляду законопроєкту про Великий герб
Ескіз Великого Державного герба України, який переміг на конкурсі
Фото: МКІП

Верховна Рада зібралася на скликану президентом позачергову сесію, на якій планують розглянути єдиний законопроєкт – про Великий Державний герб.

У залі зареєструвався 271 народний депутат. 

Документ містить опис Великого Державного герба: “Державний Герб України є державним символом України, головним елементом якого є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України) золотого кольору, розміщений на синьому п'ятисторонньому щиті із заокругленими нижніми бічними кутами із золотою облямівкою; над щитом – зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого та пурпурово-золотого намету у вигляді рослинного орнаменту; щит тримають: з лівого боку – лев (герб Галицько-Волинського князівства), з правого – воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорізького); під щитом – стрічка із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів, під стрічкою – два золоті колоски пшениці, переплетені кетягом калини пурпурового кольору зі стилізованим листям пурпурово-золотого кольору.

У додатках до законопроєкту міститься також кольорове зображення Великого герба.

Нагадаємо, що Малим Державним Гербом України є Тризуб. Він був затверджений у лютому 1992 року та визначався як головний елемент Великого Герба. Однак Великого Герба Україна досі не отримала. Геральдисти розробили кілька сотень ескізів, проте жоден з них не був затверджений. 

У Конституції Тризуб затверджений як головний елемент великого Державного Герба. У 1996 році Конституційна комісія пропонувала вписати в остаточний проєкт Основного закону тільки один герб, проте в останній момент наявність великого Герба було затверджено у 20-й статті.

29 червня президент вніс до Ради законопроєкт про Державний герб як невідкладний. У серпні Зеленський скликав позачергове засідання для розгляду цього законопроєкту. Депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин 17 серпня наголосив, що у парламенті не було голосів для ухвалення цього документу. На думку депутата, провалення голосування може стати підставою для розпуску Верховної Ради.

5 серпня Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз.

Потому Кабмін установив 100 тис. гривень премії за найкращий ескіз великого Державного Герба. Міністерству культури доручили забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. 19 листопада Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Ескіз-переможець містить обов’язкові елементи для великого Державного Герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом та знак Княжої держави Володимира Великого, тобто малий Державний герб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також