Позачергову сесію Ради через великий Державний герб скликають 24 серпня

Проєкт Закону про великий Державний Герб України (№5712) народні депутати розглянуть на позачерговій сесії 24 серпня.

Про це повідомила прессекретарка голови парламенту Ольга Туній.

"Голова Парламенту Дмитро Разумков у зв'язку із вимогою Президента України підписав розпорядження про скликання позачергової сесії Верховної Ради України - 24 серпня о 14:20", - написала вона.

Учора про скликання позачергової сесії Ради щодо законопроєкту про великий Державний герб повідомив депутат фракції "Голос" Ярослав Юрчишин. Він наголосив, що у парламенті наразі немає голосів для ухвалення цього документу. На думку депутата, провалення голосування може стати підставою для розпуску Верховної Ради.

Нардеп також звернув увагу на необхідність напередодні Дня незалежності провести ініційовану парламентом позачергову сесію, присвячену Кримській платформі.

Нагадаємо, минулого року Рада проголосувала за оголошення конкурсу на найкращий ескіз Великого Державного Герба. Цей конкурс є вже четвертим, на якому обирали найкращий ескіз. В листопаді Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного герба України оголосив переможців.

Цьогоріч президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про великий Державний герб до Верховної Ради як невідкладний. 29 червня на сайті Верховної Ради з’явився текст законопроєкту. Ескіз, який міститься у документі, суттєво відрізняється від того, який переміг на торішньому конкурсі.

В Україні останнім часом лунають заклики скасувати норму Конституції, яка передбачає наявність великого Державного герба, залишивши тризуб як єдиний герб України.