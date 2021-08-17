Разумков досі не вакцинувався від ковіду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі не вакцинувався від коронавірусної хвороби.

Про це він розказав на брифінгу під час поїздки в Полтавську область, пише "Укрінформ".

"Ще не вакцинувався. На щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на CОVID-19, у нас ще є антитіла", - сказав спікер.

Він вважає, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.

Нагадаємо, що Центр громадського здоров'я рекомендує вакцинуватися від ковіду, незалежно від того, хворіла людина чи ні. Там стверджують, що набутий природним шляхом імунітет не гарантує того, що людина не захворіє знову на цю інфекцію, і важкість нового захворювання не залежить від того, як людина хворіла на COVID-19 раніше.

Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, може забезпечити надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. Якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від ковіду одним з перших для популяризації щеплень.

Станом на ранок 17 серпня в Україні щеплення від ковіду отримали майже 4,8 млн людей, в тому числі повний курс із двох уколів - 2,8 млн.