Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
Кличко записав відеозвернення і заявив про намагання змінити його на "зальотного ставленика"
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
США можуть позбавити Росію статусу ринкової економіки
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
Кабул у руках «Талібану». Американці підіграли росіянам. Середній Азії підготуватися
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
США не воюватимуть за Афганістан, якщо Афганістан не воюватиме за себе, - Байден
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
У Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав у суботу
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Поліція відпустила активістів, які ламали радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні (оновлено)
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Український літак не може вилетіти з Кабула, - Кулеба
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Донбас: невтрачене покоління. Ч.2
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
Обпалені війною: хто очолив армію напередодні 30-ї річниці незалежності України
ГоловнаПолітика

Разумков досі не вакцинувався від ковіду

Спікер вважає, що його захистять антитіла після хвороби.

Разумков досі не вакцинувався від ковіду
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков досі не вакцинувався від коронавірусної хвороби.

Про це він розказав на брифінгу під час поїздки в Полтавську область, пише "Укрінформ".

"Ще не вакцинувався. На щастя чи на жаль, ми з дружиною торік перехворіли на CОVID-19, у нас ще є антитіла", - сказав спікер.

Він вважає, що є багато людей, кому вакцинація потрібніша, ніж йому.

Нагадаємо, що Центр громадського здоров'я рекомендує вакцинуватися від ковіду, незалежно від того, хворіла людина чи ні. Там стверджують, що набутий природним шляхом імунітет не гарантує того, що людина не захворіє знову на цю інфекцію, і важкість нового захворювання не залежить від того, як людина хворіла на COVID-19 раніше.

Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, може забезпечити надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на COVID-19. Якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень.

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від ковіду одним з перших для популяризації щеплень.

Станом на ранок 17 серпня в Україні щеплення від ковіду отримали майже 4,8 млн людей, в тому числі повний курс із двох уколів - 2,8 млн.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також